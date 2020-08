Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4000 de observatori au fost acreditati pe platforma FiecareVot.ro pentru monitorizarea procesului electoral din 2016 pâna acum, însa anul acesta organizatorii se tem ca pandemia va duce la o scadere a numarului celor care aleg sa vegheze voluntar…

- Ziarul Unirea Maști, manuși și dezinfectant pentru membrii celor 19 000 de secții de votare, la alegerile din septembrie- PROIECT Fiecare membru al secției de votare va primi 5 maști de protecție și 5 perechi de manuși, adica un total de 1.900.000 de maști și 3.800.000 de manuși pentru toata țara. Aproape…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a elaborat proiectul Instrucțiunii cu privire la masurile de prevenire a infecției Covid-19 in perioada electorala. Documentul a fost remis, pentru avizare conform competențelor funcționale, Comisiei naționale extraordinare de sanatate publica.

- Președintele Autoritații Electorale Permanente, Florin Mitulețu-Buica, a anunțat ca la alegerile locale din 27 septembrie vor fi puse la dispoziția cetațenilor in secțiile de votare maști și dezinfectant. Intr-un interviu la DIGI 24, el a precizat ca organizarea alegerilor costa aproape un miliard de…

- Presedintele AEP Constantin Mituletu Buica a anuntat ca vor fi puse la dispozitie in sectiile de votare pentru cetateni masti si dezinfectant, la alegerile locale din 27 septembrie. El a precizat ca organizarea alegerilor are un cost de aproape un miliard de lei, dublu comparativ cu alti ani. Acesta…

- Presedintele AEP Constantin-Florin Mituletu Buica a anuntat ca vor fi puse la dispozitie in sectiile de votare pentru cetateni masti si dezinfectant, la alegerile locale din 27 septembrie. El a precizat ca organizarea alegerilor are un cost de aproape un miliard de lei, dublu comparativ cu alti ani,…

- Momente de panica pentru mai multe tinere din Gorj, care au fost atacate, marți seara, de patru indivizi care au dat buzna in apartamentul in care se aflau și le-au furat toți banii. Hoții erau echipați cu maști și manuși, iar de frica una dintre victime s-a aruncat de la etaj, se arata in comunicatul…

- CHIȘINAU, 10 iun – Sputnik. Exportul de maști, dezinfectant și manuși medicinale este interzis pana la 30 iunie. O decizie in acest sens a fost aprobata astazi de Guvern. © Sputnik / Алексей ДаничевMai rau ca niciodata: Numarul infectaților pe zi, aproape de 300 Interdicția a fost prelungita…