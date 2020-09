Stiri pe aceeasi tema

- The candidates supported by PNL (National Liberal Party) and USR PLUS (Save Romania Union - Freedom, Unity, Solidarity Party) for the office of mayor of districts 1, 2 and 6 of the Capital City, namely Clotilde Armand, Radu Mihaiu and Ciprian Ciucu - remain the ones who garnered most votes in Sunday's…

- Candidatii sustinuti de PNL si USR PLUS la Primariile Sectoarelor 1, 2 si 6 - Clotilde Armand, Radu Mihaiu si Ciprian Ciucu - se mentin cu cele mai multe voturi la alegerile de duminica, iar la Sectoarele 3, 4 si 5 se afla pe primul loc Robert Negoita (Pro Bucuresti 2020), Daniel Baluta (PSD) si,…

- București: Dupa numararea a 95% dintre voturi, Nicușor Dan are 42,78% La Bucuresti, pâna în acest moment, s-au numarat aproximativ 95% din voturile exprimate ieri, la alegerile locale. Principalii candidati la functia de primar general, Nicusor Dan, sustinut de PNL si USR-PLUS,…

- Situatia la alegerile locale din Bucuresti, la inchiderea urnelor, arata o victorie clara a Aliantei PNL-USRPLUS la Primaria Capitalei, dar si la majoritatea primariilor de sector. Votul pentru Primaria Sectorului 1: Clotilde Armand (USR) - 47%Dan Tudorache (PSD) - 37,7%Ioana…