AlegeriLocale2020/Adrian Gâdea (PSD): Candidaţilor noştri li se spune că nu vor mai primi finanţări pentru proiectele locale Presedintele PSD Teleorman, Adrian Gadea, sustine ca primarii care candideaza pentru un nou mandat din partea PSD au fost amenintati ca nu vor mai primi finantari pentru proiectele locale daca vor castiga alegerile.



"Toti colegii primari, candidatii PSD la functia de primar, sunt contactati de diverse persoane din conducerea organizatiei judetene a liberalilor, spunandu-le destul de clar ca au ales gresit sa candideze din partea PSD, pentru ca nu vor mai avea parte de finantari, nu vor mai avea parte proiecte pentru comunitatile respective", a declarat Gadea miercuri, la Alexandria,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politic Alina Grigore, expertul in fonduri europene cu care PRO Romania vrea sa caștige Primaria Roșiori de Vede 16/09/2020 15:07 Președintele PRO Romania, Victor Ponta a venit, marți, in Teleorman, pentru a discuta cu candidații partidului la alegerile locale de pe 27 septembrie. In cadrul unei…

- Klaus Iohannis a vorbit in conferința de presa susținuta miercuri, la Cotroceni, despre dosarele grele restante, printre are se numara cele ale Revoluției, Mineriadelor, „ingropate” de 30 de ani, sau despre dosarul 10 August care a stat aproape in nelucrare un an, ca apoi sa vina o ordonanța de clasare.…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a decis ca Directia Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea sa reevalueze ofertele primite pentru contractul privind "Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DIAP Tulcealdquo;. Contractul urmeaza sa fie atribuit in cadrul procedurii…

- Sambata dupa-amiaza, la Biroul Electoral de Circumscripție Campina, reprezentanții Partidului Verde au depus dosarele candidaților pentru Consiliul Local Campina la alegerile din 27 septembrie 2020. La acest moment au fost prezenți atat președintele organizației județene, Cezar Grama, cat și președintele…

- Organizația locala a PNL se lauda public cu transferul de la PSD, numindu-l pe Haralambie Epure "cel mai important și de notorietate consilier local al PSD Alexandria". "Lovitura grea pentru Victor Dragușin și PSD. Cel mai important și de notorietate consilier local al PSD Alexandria, Haralambie…

- A fost stabilit numarul mandatelor din consiliile locale din județ in Politic / on 27/07/2020 at 10:56 / A fost stabilit numarul membrilor fiecarui consiliu judetean, respectiv consiliu local, prin ordin al prefectului, in functie de numarul locuitorilor judetului, respectiv comunei, orașului, municipiului,…

- Eugen Pirvulescu: “Ciolacu și Gadea s-au intalnit cu primarii sa imparta firimiturile” in Politic / on 14/07/2020 at 12:07 / Președintele interimar al PSD Marcel Ciolacu și secretarul general interimar al PSD Paul Stanescu s-au deplasat, luni seara, la Alexandria, pentru a incerca sa…

- Colegiul Național Pedagogic ”Mircea Scarlat” din Alexandria s-a situat pe locul 1 la nivelul județului Teleorman privind promovabilitatea la examenul de Bacalaureat 2020. 89,5 la suta dintre elevii colegiului au reușit sa promoveze examenul maturitații. Mai mult decat atat, unul dintre elevi a avut…