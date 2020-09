AlegeriLocale2020/ Tăriceanu: Cabina specială pentru stări febrile - o descurajare a grupurilor vulnerabile de a merge la vot Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca introducerea cabinelor de vot speciale pentru cei cu stari febrile ii va "descuraja, prin panicare", pe cei din categorii vulnerabile sa se prezinte la urne.



Potrivit lui Tariceanu, "in disperarea lor de a organiza cat mai rapid alegeri, Guvernul Iohannis-Orban isi calca in picioare propriile reglementari".



"Am auzit prostia aia cu cabine speciale de vot pentru cei cu stari febrile, adica pentru cei care au simptome de coronavirus. Sa zicem ca o persoana cu febra (...) si alte simptome ajunge la sectia de vot.

Sursa articol: agerpres.ro

