Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, candidat al UDMR pentru un nou mandat, solicita votul satmarenilor printr-o scrisoare deschisa, el aratand ca municipiul traieste cea mai intensa perioada de dezvoltare, noteaza Agerpres. "Satu Mare traieste cea mai intensa perioada de dezvoltare,…

- Ne dorim ca aceste alegeri locale sa aduca mult așteptata schimbare și in municipiul Aiud, unde Delia Angela Gheorghița este candidatul PSD la primaria din localitate. Schimbarea inseamna respect fața de cetațenii municipiului și nevoile lor! Schimbarea inseamna creșterea calitații vieții: mai multe…

- Presedintele organizatiei municipale a PMP Giurgiu si candidatul partidului la functia de primar al municipiului Giurgiu, Marius Cristache, vrea aducerea investitorilor in oras, modernizarea falezei Dunarii si inverzirea tuturor parcurilor. "Primul si cel mai important proiect al meu este aducerea investitorilor…

- Actual viceprimar al municipiului Constanta, Costin Rasauteanu deschide lista consilierilor locali municipal ai Partidului Social Democrat Candideaza pentru un alt treilea mandat de ales local si in cadrul unui interviu acordat cotidianului ZIUA de Constanta, viceprimarul a vorbit despre ce au insemnat…

- Candidatul ALDE la Primaria municipiului Tulcea, Octavian Popa, a atras atentia, marti, in timpul unei conferinte de presa, asupra numarului mare al vizelor de flotant facute in ultima perioada si a mentionat in acest sens ca intentioneaza sa faca plangere penala dupa alegerile locale. …

- Inca nu ne-am revenit din șocul tragediei care a zguduit Satmarul la sfarșitul saptamanii trecute și departe de mine gandul de a exploata in scop electoral durerea fara margini a familiei și prietenilor tanarului ucis in centrul orașului. Doresc doar sa prezint cateva propuneri care am convingerea ca…

- Au facut furori pe internet si au cazut ca un traznet pe capul conducerii primariei Buzau – “Verdictele lui Florescu”, la TV News Buzau, “Raport special”, cu Iulian Gavriluta si fostul judecator Constantin Florescu, candidat PMP pentru primaria municipiului Buzau.

- PSD Satu Mare si-a stabilit principalii candidati pentru alegerile locale, acestia fiind presedintele executiv al filialei judetene, Ionut Onet, pentru presedintia Consiliului Judetean, si fostul primar Dorel Coica pentru Primaria municipiului resedinta de judet. "Am primit aceasta sarcina…