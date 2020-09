Stiri pe aceeasi tema

- PSD a obtinut cele mai multe voturi pentru Consiliul Judetean (CJ) Arges si functia de presedinte, potrivit rezultatelor partiale centralizate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Dintr-un total de 244.549 de voturi pentru listele de consilieri, PSD a obtinut 109.573. Pe urmatoarele…

- Candidatul UDMR Mark Endre a reușit sa il surclaseze pe cel al PNL, Gabriel Toncean la Reghin,cu 1573 de voturi diferenta. Mark Endre a obtinut 6190 de voturi iar Gabriel Toncean 4617 voturi. Am votat azi pentru democrație, pentru competența, pentru cinste. Am votat pentru un oraș viabil, un oraș pentru…

- Candidatul USR - PLUS la Primaria municipiului Alba Iulia, Gabriel Plesa, a obtinut, potrivit numaratorii paralele efectuate de USR - PLUS, cu aproximativ 600 de voturi in plus fata de contracandidatul liberal Voicu Paul, actualul viceprimar cu atributii de primar. Gabriel Plesa s-a inscris…

- Sarbatoare la sediul USR PLUS Alba, dupa ce candidatul Alianței, Gabriel Pleșa a caștigat funcția de primar al municipiului Alba Iulia. La sediul organizației s-au adunat liderii Alianței, unde au realizat o numaratoare paralela a voturilor din fiecare secție. Pierderea municipiului Alba Iulia de catre…

- Europarlamentarul Mircea Hava (PNL), primar al municipiului Alba Iulia timp de mai mult de doua decenii, a afirmat, duminica, la iesirea de la urne, ca a votat pentru oras si pentru oamenii din Alba Iulia, potrivit AGERPRES."Am votat pentru Alba Iulia, am votat pentru orasul pe care il iubesc,…

- Noua politicieni sunt inscrisi in cursa pentru functia de primar al municipiului Piatra-Neamt, intre acestia fiind o singura femeie. Actualul edilul, Dragos Chitic, este candidatul PMP pentru functia de primar al municipiului Piatra-Neamt dupa ce, in urma cu o saptamana, a demisionat din PNL. Andrei…

- Gheorghe Beleiu, candidatul Pro Romania pentru funcția de primar al municipiului Alba Iulia se arata contrariat de modul in care sunt abordate unele sondaje online aparute in spațiul public. Beleiu susține ca profesioniști din domeniul IT&C i-au semnalat ca, prin anumite tertipuri tehnice, un utilizator…

- Lupta pentru locul de primar al municipiului Alba Iulia este deschisa. Candidații care și-au anunțat pana acum intenția de a ocupa aceasta funcție sunt: Alin Stanciu – PSD, Voicu Paul – PNL, Gabriel Pleșa – USR, Gheorghe Beleiu – PRO Romania, Mircea Trifu – ANA, Bogdan Lazar – ALDE, Alin Tudose – AUR…