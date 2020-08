Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Mihai Chirica si ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, deputatul Costel Alexe, si-au depus, luni, candidatura pentru Primaria Iasi, respectiv, Consiliul Judetean Iasi, din partea Partidului National Liberal. Alaturi de cei doi politicieni, la Biroul Electoral Municipal Iasi…

- Deputatul Iulian Bulai, liderul filialei USR Neamt, a declarat, ieri, ca apelul Aliantei USR PLUS Neamt la unitate impotriva PSD a fost refuzat de PNL. Conform acestuia, Alianta USR-PLUS va respecta hotararea...

- Dosarul a fost prezentat Curtii, cu sediul la Haga, de catre o coalitie de sindicate care afirma ca reprezinta peste un milion de muncitori in sectorul Sanatatii in Brazilia. Sindicatele din Sanatate il acuza pe liderul extremi dreapta braziliene de faptul ca a "dat dovada de neglijenta criminala in…

- Guvernul rus a negat vineri orice implicare in recentele atacuri cibernetice impotriva Regatului Unit, purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov afirmand ca Rusia "nu are nimic de-a face cu asta", informeaza dpa. "Noi ne confruntam in continuare cu tentative de atacuri cibernetice asupra…

- Primarul Nicolae Robu acuza cea mai mare murdara campanie demarata impotriva sa, in cazul blocului care urmeaza sa fie ridicat pe Stadionul Manusarul din Ciarda Rosie. El vorbeste si de “grupuri de interese oculte” care ar vrea sa-l discrediteze. Pe de alta parte, de-o rara ipocrizie, el spune ca e…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca atat Evaluarea Nationala, cat si Bacalaureatul s-au desfasurat in conditii exceptionale, mentionand ca, timp de doua luni a fost o "campanie mizerabila" din partea adversarilor politici prin care parintii erau instigati sa nu-si lase copiii sa mearga…

- USR acuza PSD și PNL ca „și-au dat din nou mana pentru a vota impotriva proiectului USR de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor”, proiect care a fost scos de pe ordinea de zi.„Acum. PSD și PNL și-au dat din nou mana pentru a vota impotriva proiectului USR de eliminare a pensiilor…

- Rachetele de croaziera utilizate anul trecut in mai multe atacuri asupra unor facilitati petroliere si a unui aeroport international din Arabia Saudita erau de "origine iraniana", potrivit unui raport prezentat in Consiliul de Securitate al ONU de secretarul general Antonio Guterres, citat vineri…