- Alianta pentru Modernizarea Neamtului 2020 PSD-ALDE-PPU a obtinut cele mai multe mandate de consilier judetean, conform repartizarii facute de Biroul Electoral Judetean. Potrivi sursei citate, Alianta a obtinut 13 dintre cele 34 de mandate de consilier. Pe pozitia secunda este…

- Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Sectorului 1, Clotilde Armand, se mentine pe primul loc la alegerile locale cu 40,95% din voturi, la o diferenta de 1,13% de candidatul PSD, Daniel Tudorache, care are 39,82%, potrivit datelor partiale centralizate de BEC, pana miercuri, la ora 10,30,…

- UDMR a obtinut 12 din cele 23 de mandate de consilieri din municipiul Satu Mare, avand astfel majoritate simpla in forul decizional, conform rezultatelor finale ale Autoritatii Electorale Permanente. Potrivit sursei citate, din cele noua formatiuni care au depus liste de consilieri, patru…

- Candidatul Calin Bibart (PNL) a obtinut 14.613 voturi in cursa pentru Primaria Arad, fiind cu 2.738 de voturi in fata principalului contracandidat, senatorul Adrian Wiener (USR PLUS), in timp ce senatorul PSD Mihai Fifor (Alianta PSLC) a obtinut 7.108 voturi, arata datele finale oferite de Biroul…

- Rezultate partide, alianțe și independenți (numeric și procentual) la Consiliul Local din Baia Mare! Situația statistica și procentuala a prtidelor, alianțelor și candidațior independenți din Baia Mare: PMP : 4501 VOTURI (11%) ALDE : 876 VOTURI (2%) UDMR : 2996 VOTURI (7 %) PRO ROMANIA 1080 VOTURI…

- Candidatul Aliantei USR PLUS, Gabriel Plesa, a fost votat pentru functia de primar al municipiului Alba Iulia de 36,80% dintre alegatori, iar cel al PNL, Voicu Paul, de 33,72%, intre cei doi fiind o diferenta de 679 de voturi, potrivit datelor publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente.…

- PSD a obtinut cele mai multe voturi pentru Consiliul Judetean (CJ) Arges si functia de presedinte, potrivit rezultatelor partiale centralizate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Dintr-un total de 244.549 de voturi pentru listele de consilieri, PSD a obtinut 109.573. Pe urmatoarele…