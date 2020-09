AlegeriLocale2020/ Dâmboviţa: Primăria municipiului Moreni, câştigată de candidatul PSD - numărătoare paralelă Primaria celui de-al doilea municipiu din Dambovita, Moreni, a fost castigata de PSD, potrivit numaratorii paralele facuta de social democrati.



"A fost o lupta grea, morenarii au realizat ca PSD si echipa mea au un program si proiecte care duc la dezvoltarea localitatii si au votat in consecinta. A fost mult zgomot si o campanie urata, ma asteptam ca in campanie competitorii sa vina cu proiecte, cu dezbateri. Mai sunt de numarat voturile de la o sectie, dar intre mine si contracandidatul de la PNL e o diferenta de 800 de voturi. In Consiliul Local nu stiu inca daca avem majoritate.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

