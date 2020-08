Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Traian Basescu a declarat ca Partidul Miscarea Populara va sustine PNL la motiunea de cenzura, chiar daca liberalii "au determinat" intrarea lui in cursa pentru functia de primar general al Capitalei. "PMP va ramane loial aliantei cu PNL, chiar daca au determinat intrarea mea in aceasta…

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat, duminica seara, referitor la faptul ca în urma negocierilor cu USR PLUS a fost desemnat Radu Mihaiu candidat comun pentru Primaria Sectorului 2, si nu viceprimarul liberal Dan Cristian Popescu, ca acest rezultat a venit în urma unor…

- PNL și alianța USR-PLUS și-au anunțat candidații la alegerile locale pentru București. La Primaria Capitalei va fi susținut Nicușor Dan, in timp ce sectoarele vor fi imparțite in mod egal: 1, 2 și 4 vor avea candidați USR-PLUS, iar sectoarele 3, 5 și 6 vor avea candidați PNL.Pe poziția de viceprimar…

- Liderul USR București, deputatul Claudiu Nasui, a anunțat ca USR-PLUS și PNL vor avea candidaturi comune la București iar, astfel, zice el, Capitala „va avea un viitor” fara PSD. Nasui a scris pe Facebook in noaptea de vineri spre sambata, in urma negocierilor cu PNL, ca discuțiile nu au fost ușoare.…

- Conform protocolului, daca Nicușor Dan va fi ales primar, Vlad Voiculescu (PLUS) va deveni viceprimar și va avea delegate atribuții clare: sanatatea, educația și asistența sociala, potrivit surselor G4Media.ro. Concret, Vlad Voiculescu va gestiona rețeaua de spitale a primariei, dar și activitațile…

- Sedinta conducerii PNL a inceput de la ora 9.00, la sediul central al partidului. PNL si Alianta USR-PLUS au ajuns vineri noaptea la un acord final in privinta candidatilor comuni in Bucuresti. Potrivit surselor Adevarul, la Sectorul 3, PNL l-a aruncat in lupta cu Robert Negoita pe Adrian Moraru,…

- Forurile statutare de conducere ale USR si PNL urmeaza sa valideze sambata candidatii partidelor pentru primariile de sector. Astfel, USR ar urma sa primeasca sectoarele 1 si 2, PLUS - Sectorul 4, iar PNL va avea candidati la primariile sectoarele 3, 5 si 6, au declarat surse politice pentru News.ro.Clotilde…

- Candidatul USR PLUS la Primaria Sectorului 2 al Capitalei, Radu Mihaiu, anunta ca a trimis un denunt penal la DNA pe numele fostul edil al acestui sector Neculai Ontanu, al actualului edil Mugur Mihai Toader si al viceprimarului in functie, Dan Cristian Popescu, pentru infractiuni de abuz in serviciu…