- Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, spune ca și-a facut testele antidrog și COVID-19 cerute de Gabriela Firea contracandidaților și ii propune acesteia o dezbatere in sala de consiliu a primariei, scrie site-ul G4Media. ”Multumita ca i-a mai pacalit inca odata pe bucuresteni, impostoarea…

- Nicușor Dan a prezentat, sambata, un sondaj realizat de Novel Research, in care candidatul USR PLUS susținut de PNL pentru Primaria Capitalei este cotat cu 33% in intenția de vot a bucureștenilor, in timp ce Gabriela Firea este cotata cu 30,5%, iar Traian Basescu cu 9%. Marja de eroare a sondajului…

- Nicușor Dan a prezentat sâmbata, într-o conferința de presa, un sondaj potrivit caruia ar avea un avans în fața Gabrielei Firea în cursa pentru Primaria Capitalei, însa avansul este mai mic decât marja de eroare a cercetarii sociologice.Sondajul de opinie…

- "Doamna Firea e de 10 ori mai corupta decat acest Nicusor Dan. A dat cateva zeci de milioane pentru publicitate. Voi credeti ca eu vorbesc degeaba? A venit doamna Firea si ne-a aratat cum cumpara echipamente pentru spitale, cum le face tuturor analize COVID, cum ii trateaza pe toti. Doamna…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, il desconsidera pe Traian Basescu in cursa pentru fotoliul de primar al Bucurestiului. Reprezentatul USR Plus si PNL afirma ca in aceasta campanie electorala exista doar doua personalitati importante: el si Gabriela Firea.

- Nicusor Dan este asteptat la Biroul Electoral Muncipal la ora 17:45, la ora 18:00 fiind programate si declaratii. Citește și: Sondaj INSCOP pentru Bucuresti. Nicusor Dan, avans de aproape 10 la suta fata de Gabriela Firea. Ce procent ar obtine Traian Basescu Nicusor Dan, candidatul…

- Candidatul PMP, Traian Basescu, a lansat primul atac impotriva Gabrielei Firea (PSD). El vrea sa transfere companiile din cadrul Primariei, inființate de Gabriela Firea, la Voluntari, unde primar este soțul Gabrielei Firea, Florentin Pandele.Citește și:Traian Basescu intra tare in batalia…

- Candidatul dreptei la Primaria Bucuresti, Nicusor Dan, este noul favorit pentru castigarea scrutinului de la sfarsitul lunii septembrie, potrivit analizei facuta de o agentie de pariuri. Nicusor Dan are in prezent o cota de 1.67, iar sansele Gabrielei Firea au scazut de la o cota de 1.91, pe 10 iulie,…