Candidatul PNL pentru presedintia Consiliului Judetean (CJ) Arad, Iustin Cionca, a castigat al doilea mandat cu 47,31% din voturi, fiind cu mult in fata urmatorului clasat in functie de optiunile alegatorilor, Razvan Anghel (USR PLUS), care a obtinut 13,08% din voturi, conform rezultatelor finale publicate luni de Biroul Electoral Judetean (BEJ) Arad.



Potrivit datelor BEJ, pe locul trei in optiuni se afla candidatul Platformei Social-Liberal Crestine (PSLC), Ruben Budau, cu 12,05% din voturi.



Astfel, dintre cele 163.446 de voturi valabil exprimate pentru functia de presedinte…