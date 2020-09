Stiri pe aceeasi tema

- Invitați in studioul Bistrițeanul Live, candidații USR-Plus Calin Stan și Paul Danci au vorbit despre proiectele lor pentru Bistrița. „Toți consilierii USR-Plus au ca sarcina in urmatorii patru ani sa fie mai activi…” Calin Stan, președintele USR Bistrița a explicat ca impreuna cu colegii din biroul…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri, la Medgidia, ca in actuala campanie electorala, pe care o considera "cea mai urata si cea mai stupida", doar candidatii formatiunii politice pe care o reprezinta prezinta proiecte de dezvoltare a localitatilor. Ponta si europarlamentarul…

- Traian Ogagau, 44 de ani, primarul care s-a filmat in timp ce-și umilea fetița minora, este candidat independent la Primaria orașului bistrițean Sangeorz-Bai. Dupa apariția in spațiul public a imaginilor, organizația PNL Bistrița-Nasaud a emis un comunicat prin care se delimita de actualul primar. Numai…

- Reprezentanti ai PSD Dambovita, candidati la Consiliul Judetean si Primaria Lunguletu, au participat, miercuri, la o intalnire cu oameni de afaceri si producatori agricoli in Lunguletu, in vederea realizarii unui depozit de legume si a unei fabrici de amidon in zona. Cunoscuta pentru productia de cartofi…

- Ministrul Mediului Costel Alexe si primarul Iasiului, Mihai Chirica, candidatii PNL la presedintia Consiliului Judetean Iasi, respectiv, Primaria Iasi, au dat startul campaniei la miezul noptii, coincidenta facand ca in acelasi timp si in acelasi loc sa fie si candidatii PMP, deputatul Petru Movila…

- Alianta 2020 USR-PLUS Giurgiu a depus liste de candidati pentru alegerile locale din acest an pentru aproape jumatate dintre localitatile judetului, pentru presedintia Consiliului Judetean are candidat propriu, iar la Primaria municipiului Giurgiu il sustine pe Adrian Anghelescu, candidatul PNL. "Avem…

- PSD Braila a contestat in instanta legalitatea listelor cu candidatii la Consiliul Judetean, Consiliul Local Municipal, la Primaria municipiului si la presedintia CJ depuse de PNL si de Alianta PNL-Braila Noua, termenul de judecare a contestatiei fiind fixat pentru vineri, 21 august.Social-democratii…

- Biroul Electoral Municipal si cel Judetean Sibiu au validat listele de candidati PSD pentru alegerile locale, liderul organizatiei judetene social-democrate, fostul ministru al Turismului, Bogdan Trif, candideaza pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ), informeaza un comunicat de presa…