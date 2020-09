Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a facut apel, duminica, pentru a nu mai fi difuzate clipurile publicitare care vorbesc in mod "mincinos" despre realizarile actualei administratii a Capitalei.



"Din pacate, pe anumite televiziuni ruleaza in continuare un clip publicitar platit din bani publici pentru a face reclama companiilor conduse de primarie, este vorba de compania de consolidari si compania Parking SA, cea pentru parcari. Sunt doua clipuri care in mod mincinos vorbesc despre realizarile actualei administratii ca si cand ar fi avut vreun merit in aceasta privinta.…