Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca vineri, la ora 14,30, expira termenul pentru inregistrarea mandatarilor financiari de catre fiecare partid politic, alianta politica si organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 27 septembrie, individual sau intr-o alianta electorala, precum si de catre fiecare candidat independent. AEP readuce in atentia competitorilor electorali aceasta obligatie in contextul in care, luni, au ramas definitive candidaturile si mai sunt doar trei zile…