- Guvernul Romaniei ar trebui sa ia in calcul sesizarea Curtii de Justitie a UE in dosarul Schengen, declara la RFI eurodeputatul Eugen Tomac. Presedintele PMP crede ca Romania nu are nici o sansa sa intre in zona europeana de libera circulatie in 2023. „Sansa noastra a fost ratata pe 8 decembrie. Nu…

- Sase combatanti din cadrul unei grupari proturce au fost ucisi in confruntari violente, in nord-vestul Siriei, cu forte ale regimului lui Bashar al-Assad, care continuau luni, anunta formatiuni rebele si un ONG, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat joi un apel pentru un summit comun cu presedintele rus Vladimir Putin si presedintele sirian Bashar al-Assad, pentru a discuta "amenintarea terorista" in nordul Siriei, printre altele, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Ministrul turc al apararii, Hulusi Akar, i-a transmis omologului sau rus Serghei Soigu, in cursul unei convorbiri telefonice purtate joi, ca Ankara va continua sa raspunda la atacurile provenind din nordul Siriei, dupa ce Rusia ceruse anterior Turciei sa se abtina de o ofensiva pe scara larga in Siria,…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a declarat vineri, la finalul ședinței de Guvern, ca este luata in calcul mentinerea Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), institutie care nu ar mai exista, potrivit unei prevederi din proiectele leglilor educației.

- In țara noastra au fost livrate 218 mii de doze de vaccin antigripal. Un lot de 188 000 de doze a fost procurat din sursele fondului masurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurari in Medicina, iar alt lot, de 30 000 de doze, a fost donat Republicii Moldova de The Task Force

- Soldati americani si rusi s-au salutat amical si au facut poze impreuna in weekend pe o sosea din Siria, intr-o demonstratie neobisnuita de amicitie intre aceste forte rivale, relateaza luni AFP, citat de Agerpres. Statele Unite si Rusia au desfasurat trupe in Siria, tara devastata de razboiul ce nu…

- Trupele americane și ruse au facut schimb, in weekendul care a trecut, de salutari amicale și au pozat impreuna pe o autostrada din nord-estul Siriei, intr-o rara manifestare de simpatie intre aceste forțe rivale, scrie The Moscow Times citand AFP. Atat Washingtonul, cat și Moscova au trupe pe teren…