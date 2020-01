Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, ii acuza, pe liberali ca nu vor sa dubleze alocațiile pentru copii asta pentru ca vor sa pastreze banii pentru campania electorala, intrucat interesul PNL este de a caștiga alegerile locale.Citește și: Obiectivul PNL este 'sa scoata PSD din Parlament'.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, marti, ca este "grav" tot ceea ce se intampla in tara in ultima perioada, argumentand ca "nu mai sunt bani de pensii, de salarii, de alocatii, de spitale, de autostrazi", scrie Agerpres. "Este grav tot ceea ce se intampla in tara, in…

- PSD a transmis joi ca subiectul alegerilor anticipate reprezinta „cea mai mare farsa electorala” pregatita de un partid dupa Revoluție și ca miza ar fi ca liberalii sa primeasca un „cec in alb” sa poata anula majorari de pensii și salarii.„Alegerile anticipate, cea mai mare farsa electorala,…

- „Alegerile anticipate, cea mai mare farsa electorala, prin care PNL incearca sa evite consecintele anularii majorarilor de pensii si salarii”, spun reprezentațiin PSD intr-un comunicat transmis presei. „Intentia PNL de a declansa alegeri anticipate inainte de data de 1 septembrie 2020 reprezinta cea…

- „Declaratiile din ultima perioada ale reprezentantilor PNL indica faptul ca scopul real al alegerilor anticipate este de a obtine votul cetatenilor inainte de termenul la care Guvernul ar trebui sa creasca punctul de pensie si salariile din invatamant, conform legilor in vigoare, adoptate in guvernarea…

- Reprezentantii PSD afirma ca intentia PNL de a declansa alegeri anticipate inainte de 1 septembrie 2020 reprezinta cea mai mare farsa electorala pregatita de un partid politic dupa Revolutia din 1989.

- Liderul ALDE Tulcea, fostul parlamentar Octavian Popa, a declarat miercuri la Antena 3 ca exista un „scenariu sinistru” despre alegerile anticipate.„Va spun in premiera un scenariu sinistru. Daca incearca cineva sa provoace anticipate si cine intra in aceasta cursa arunca Romania in haos total.…

- Președintele organizației județene a Pro Romania, deputatul Catalin Ioan Nechifor, susține ca PNL arunca pe piața informații alarmante de natura sa genereze o criza arificiala pentru a forța declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. ”Se dorește ca pentru Romania sa se creze un scenariu apocaliptic…