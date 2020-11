Stiri pe aceeasi tema

- Statul american Georgia a certificat oficial vineri victoria lui Joe Biden in scrutinul prezidential, informeaza presa locala preluata de Reuters. Cele 16 voturi in Colegiul Electoral national din Statele Unite ii revin astfel candidatului democrat. Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald…

- China înca nu l-a felicitat pe câștigatorul alegerilor prezidențiale din SUA, Joe Biden, așa cum au facut liderii din multe alte țari, transmite Reuters. Democratul a câștigat în destule state americane pentru a câștiga președinția, dar Donald Trump nu s-a recunoscut…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…