Alegeri SUA. Christine Hallquist, femeia transgen ce ar putea fi guvernator

- La 14 ani, Ethan Sonneborn nu este interesat de jocuri, fete sau retele de socializare, asa cum sunt alti adolescenti de varsta lui. Ambitios din fire, candideaza la postul de guvernator in statul sau natal, Vermont.

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP. In conferinta de presa comuna de…

- Statul american Vermont a aprobat o noua legislatie prin care plateste pana la 10.000 de dolari muncitorilor care vor sa se mute acolo si sa lucreze de la distanta, potrivit CNN. Cei care sunt eligibili pot primi pana la 5.000 de dolari pe an, dar nu mai mult de 10.000 de dolari pe…