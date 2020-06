Stiri pe aceeasi tema

- Favoritul intențiilor de vot al minoritaților și femeilor, candidatul democrat Joe Biden are un avantaj de 14 puncte procentuale fața de Donald Trump, într-un sondaj de opinie la nivel național publicat miercuri, cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale, relateaza AFP. Joe…

- Inca doi membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump care au participat la organizarea mitingului sau de la Tulsa, in Oklahoma, au fost testati pozitiv cu covid-19, a anuntat echipa, relateaza AFP.

- Sase membri din personalul de campanie al lui Donald Trump au fost testati pozitiv pentru coronavirus chiar inainte de primul miting electoral din Tulsa, Oklahoma. De altfel, organizatorii si Casa Alba au fost...

- Dupa aproape 4 luni de pauza din cauza pandemiei, presedintele Donald Trump a tinut primul miting electoral. In fata unei audiente mult mai mici ca de obicei, Trump l-a atacat pe rivalul sau in cursa pentru Casa Alba, Joe Biden, pe care l-a numit "marioneta stangii

- Echipa de campanie electorala a presedintelui american Donald Trump a emis joi un comunicat prin care isi declina orice responsabilitate pentru eventuala contaminare cu coronavirus la o adunare a sustinatorilor, informeaza dpa. "Prin participarea la Manifestatie, dv. si oaspetii dv. va asumati voluntar…

- Participanții la mitingul de campanie al lui Donald Trump care va avea loc in Tulsa, Oklahoma, primul de acest fel in perioada de pandemie, iși asuma toate riscurile de infectare cu COVID-19 care pot aparea in cadrul acestui eveniment, a anunțat biroul de campanie a lui Trump, conform CNN.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca isi va relua campania electorala saptamana viitoare in Tulsa, statul Oklahoma, in primul sau miting dupa ce marile adunari publice au fost interzise in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza joi dpa. Intr-un discurs in timpul unui eveniment organizat…

- „Timpul justiției rasiale” a ajuns în Statele Unite, declarat Joe Biden, candidatul democraților la președinție, într-un mesaj video în timpul înmormântarii George Floyd din Houston.„Nu ne mai putem îndeparta de rasismul care ne ranește sufletele”,…