Duninica, 3 noiembrie 2019, in Republica Moldova se desfașoara turul doi al alegerilor locale generale in 384 de localitați, inclusiv in municipiul Chișinau, unde niciunul dintre candidații la funcția de primar nu a acumulat majoritatea simpla a voturilor la 20 octombrie 2019. In al doilea tur de scrutin participa primii doi candidați clasați in ordinea numarului de voturi. Va fi declarat ales candidatul care obține cel mai mare numar de voturi, indiferent de numarul alegatorilor care vor participa la votare, transmite Mediafax.

Cele peste 1040 de secții devor fi deschise intre…