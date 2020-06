Stiri pe aceeasi tema

- Barack Obama a declarat marti ca "marele elan" traversand Statele Unite ar putea conduce la infrangerea lui Donald Trump in noiembrie, cu prilejul unei strangeri de fonduri online care i-a permis fostului sau vicepresedinte si candidat al Casa Alba, Joe Biden, sa adune 11 milioane de dolari, comenteaza…

- Joe Biden, candidatul democrat la presedintia SUA, a transmis un mesaj video cu ocazia funeraliilor lui George Floyd de la Houston in care precizeaza ca "nu ne mai putem abate atentia de la rasismul care ne raneste sufletul", relateaza AFP."Ora justitiei rasiale a venit in SUA. Nu ne mai putem abate…

- „Timpul justiției rasiale” a ajuns în Statele Unite, declarat Joe Biden, candidatul democraților la președinție, într-un mesaj video în timpul înmormântarii George Floyd din Houston.„Nu ne mai putem îndeparta de rasismul care ne ranește sufletele”,…

- Majoritatea americanilor sunt solidari cu protestele care au loc la nivel national in SUA in legatura cu moartea in arestul politiei a unui barbat de culoare neinarmat si dezaproba reactia presedintelui Donald Trump la tulburari, releva un sondaj de opinie Reuters/Ipsos facut public marti, relateaza…

- Sondajul realizat luni si marti arata ca 41% din adultii din SUA il aproba pe Trump, procentaj in scadere cu 4 puncte de la jumatatea lui aprilie, in timp ce 56% il dezaproba, fata de 51% cu o luna in urma. Dintre alegatorii inregistrati, 46% declara ca vor vota cu Biden in 3 noiembrie, iar…

- ​Fostul secretar de stat american si candidatul democratilor la alegerile pezidentiale din 2016, Hillary Clinton, a declarat marti ca îl sustine pe fostul vicepresedinte Joe Biden în cursa pentru Casa Alba de anul acesta. „Avem nevoie de un lider precum Joe Biden”, a spus Clinton,…

- ”Vreau sa ma alatur tuturor celor care va sustin sa deveniti presedintele nostru”, a declarat fostul secretar de stat american, care a pierdut cursa prezidentiala impotriva miliardarului republican, la alegerile din 2016. Ea l-a acuzat pe Donald Trump ca doar ”interpreteaza” rolul președintelui SUA…