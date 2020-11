Stiri pe aceeasi tema

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Orhei, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Maia Sandu. Aceasta a acumulat 70,28% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Contracanditul ei, Igor Dodon, a acumulat 29,72%.

- Ieri, 1 noiembrie,cetațenii R. Moldova au fost așteptați la urnele de vot pentru a-și alegepreședintele. Astfel, in urma procesarii a 100% din sufragii, lider a ieșitpreședinta PAS, Maia Sandu, cu 36,16%, urmata de actualul șef al statului, IgorDodon, cu 32,61 la suta. Chiar și așa, invingator pe țara…

- CHIȘINAU, 2 nov - Sputnik. Președintele Partidului Unitații Naționale, Octavian Țicu, care a acumulat 2,01% in turul intai al scrutinului prezidențial, iși indeamna susținatorii ca in turul doi sa sprijine candidatul proeuropean. ”Țin sa mulțumesc celor peste 27 de mii de alegatori care ne-au…

- Potrivit rezultatelor preliminare, dupa procesarea a 99,91 % din voturi, Maia Sandu a acumulat 36,12 %, iar Igor Dodon – 32,64 %, rezultate care ii claseaza pe cei doi drept oponenți in turul doi al alegerilor prezidențiale. Iata raioanele unde au fost vtați la greu cei doi, dar și alți candidați care…

- Candidata PAS in alegerile prezidentiale din 1 noiembrie, Maia Sandu, a invins categoric si la sectiile de votare din afara tarii, acolo unde a obtinut 70% din voturi, in urma procesarii a 98,5% din voturi. Astfel pentru Maia Sandu si-au dat votul nu mai putin de 103.800 de cetateni stabiliti in strainatate.

- Pe 1 noiembrie, au avut loc alegerile prezidențiale din Moldova. In turul II al acestora s-au calificat Maia Sandu, lidera partidului PAS, și Igor Dodon, candidat independent. In capitala, de cele mai multe voturi s-a bucurat candidata partidului PAS; aceasta a obținut cele mai multe voturi in suburbiile…

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Cantemir, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Maia Sandu. Aceasta a acumulat 37,14% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Totodata pe locul doi este Igor Dodon cu 29,20% și pe…

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale la Ungheni, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Igor Dodon. Actualul președinte in exercițiu al țarii a acumulat 33,83% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Pe locul doi este Maia Sandu…