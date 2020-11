Stiri pe aceeasi tema

- In mai multe orașe din Statele Unite ale Americii au izbucnit acțiuni de protest dupa alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Potrivit ultimelor date, invingatorul cursei este democratul Joe Biden, insa rezultatele sunt contestate de Donald Trump, acuzand de mai multe nereguli. Echipa de…

- Joe Biden a castigat miercuri in statele-cheie Michigan si Wisconsin, recucerind o parte importanta a "zidului albastru' pierdut de democrati la alegerile prezidentiale din Statele Unite de acum patru ani si reducandu-i mult sansele de realegere presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump,…

- Incertitudinea privind rezultatul alegerilor prezidențiale din Statele Unite continua. Inca nu s-a incheiat numararea voturilor iar echipa președintelui Trump contesta in instanța rezultatul și procedurile din 5 state cheie.

- UPDATE, ora 11:05 -Numaratoarea voturilor continua in Statele Unite, atentia fiind acaparata de cursele foarte stranse din cateva state care detin in acest moment cheile Casei Albe. Candidatul democrat Joe Biden a afirmat ca are incredere ca va castiga. Succesul in Michigan si Wisconsin l-au adus mai…

- Joe Biden 264 ndash; Donald Trump 214. Pentru a castiga oricare dintre candidati are nevoie de minimum 270 de voturi electorale electori Echipa de campanie a lui Donald Trump a deschis o actiune in justitie pentru a opri numararea voturilor in Georgia.Multe dintre buletinele de vot nenumarate sunt voturi…

- Echipa de campanie a presedintelui american Donald Trump a sesizat miercuri justitia pentru a cere oprirea procesului de numarare a voturilor in statul Michigan, in cadrul alegerilor prezidentiale din SUA, transmit Reuters si AFP. Dupa numararea a 92% din voturi in Michigan, candidatul…

- Biden este pe cale sa obtina o victorie in alegerile prezidentiale, anunta echipa sa de campanie Joe Biden este pe cale sa obtina o victorie in alegerile prezidentiale in Statele Unite, a anuntat miercuri directoarea sa de campanie Jennifer O'Malley Dillon, relateaza Reuters. Candidatul democrat - care…

- Georgia, Michigan, Carolina de Nord, Pennsylvania și Wisconsin: acestea sunt statele cheie in care nu au fost inca numarate voturile in totalitate, relateaza USA Today.Pana in prezent, Biden deține 238 de voturi, iar Trump are 213. Caștigatorul are nevoie de 270. Biden are nevoie de 32 de…