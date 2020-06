Stiri pe aceeasi tema

- Sambata la ora 9 a.m. (locala si GMT) in Islanda se deschid urnele pentru alegerile prezidentiale. Presedintele in exercitiu, Gudni Johannesson, este favorit in sondajele de opinie, cu peste 90% din intentiile de vot, informeaza AFP. Sunt chemati sa aleaga seful statului 252.217 de islandezi,…

- Analiza unor descoperiri facute acum câțiva ani în Islanda ar putea muta cu câteva zeci de ani mai devreme perioada în care vikingii au început colonizarea Islandei. Noile descoperiri indica o perioada în jurul anul 800, fața de termenul general acceptat, adica dupa…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a declarat marti ca in Bucuresti se face doar spectacol din ban public si mai putin treaba concreta pentru ca cetatenii sa traiasca civilizat. Ea a participat la o conferinta de presa impreuna cu deputatul Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca ”de departe” cel mai bun candidat social-democrat la alegerile prezidențiale este Gabriela Firea. El a mai spus ca o eventuala susținere...

- Toți cei 6 deputații ALDE s-au afiliat grupului parlamentar al PSD. Deputatii ALDE s-au afiliat grupului parlamentar al PSD, a anuntat, miercuri, deputatul Varujan Vosganian in plenul Camerei Deputatilor. Este vorba de 6 parlamentari care activau ca deputați neafiliați dupa desființarea grupului ALDE.…

- Statele europene trebuie sa-si uneasca fortele pentru a-si proteja bancile de criza provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19), posibil prin folosirea fondului de redresare de 500 miliarde de euro, a afirmat luni Jose Manuel Campa, presedintele Autoritatii Bancare Europene (EBA), transmite Reuters.Declaratiile…

- Președintele fracțiunii Partidulu Democrat in Parlament, Dumitru Diacov, este sigur ca actualul Guvern, condus de Ion Chicu, se va afla in funcție pina la urmatoarele alegeri prezidențiale, care urmeaza sa aiba loc in toamna. Mai departe, spune Diacov, depinde cine va ciștiga scrutinul prezidențial…

- Autoritatea Electorala Permanenta a finalizat raportul privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru presedintele Romaniei din anul 2019, acesta fiind transmis celor doua Camere ale Parlamentului. Conform unui comunicat al AEP transmis vineri AGERPRES, raportul arata ca alegerile pentru presedintele…