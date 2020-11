Stiri pe aceeasi tema

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Ungheni, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Maia Sandu. Aceasta a acumulat 55,11% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Contracanditul acesteia, Igor Dodon, a acumulat 44,89%.

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Dubasari, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Igor Dodon. Acesta a acumulat 52,51% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Contracanditul acestuia, Maia Sandu, a acumulat 47,49%.

- CHIȘINAU, 2 nov - Sputnik. Președintele Partidului Unitații Naționale, Octavian Țicu, care a acumulat 2,01% in turul intai al scrutinului prezidențial, iși indeamna susținatorii ca in turul doi sa sprijine candidatul proeuropean. ”Țin sa mulțumesc celor peste 27 de mii de alegatori care ne-au…

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in regiunea transnistreana, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Igor Dodon. Acesta a acumulat 75,25% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Totodata pe locul doi este Maia Sandu cu 13,34%…

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Calarași, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Maia Sandu. Acesta a acumulat 44,46% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Totodata pe locul doi este Igor Dodon cu 27,07% și pe poziția…

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Falești, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Renato Usatii. Acesta a acumulat 43,23% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Totodata pe locul doi este Igor Dodon cu 29,28% și pe…

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Dondușeni, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Igor Dodon. Actualul președinte in exercițiu al țarii a acumulat 50,27% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Totodata pe locul doi…

- Republica Moldova iși alege președintele. La 1 noiembrie, cetațenii statului vecin sunt chemați la urne, pentru a-și alege președintele pentru urmatorii patru ani. Scrutinul prezidențial este al patrulea de la declararea independenței. In cursa pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova sunt…