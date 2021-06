Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de Interne Marcel Vela transmite joi un mesaj cu bataie lunga pentru liberalii imparțiți intre Ludovic Orban și Florin Cițu. Liderul PNL Caraș Severin, organizație care a votat susținerea lui Ludovic Orban pentru șefia partidului, spune ca la Congresul din 2017, cand Ludovic Orban…

- Fostul parlamentar USR, acum activist civic Adrian Dohotaru considera ca vilele romilor ar putea si ar merita sa devina un punct de atractie turistica pentru strainii care ajung in Romania.Intr-o intervenție in direct la Realitatea Plus, Dohotaru a afirmat ca mostenirile romilor sunt spectaculoase și…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu va fi 100% asa cum a dorit Guvernul, intrucat Comisia European a avut o serie de obiectii, dar ca cele mai multe dintre proiectele propuse vor avea finantare. El susține ca este vorba despre o serie de obiecții…

- Romascanu l-a criticat pe presedintele PNL, Ludovic Orban, aratand ca “parlamentarii nu pot veni fizic in Parlament, dar pot sa bea fizic in Parlament”, el propunand, in acest context, schimbarea regulamentului celor doua camere ale Legislativului. In opinia lui Romascanu, “cel mai bun nume” pentru…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat, luni, in cadrul unei conferințe de presa pe 25 septembrie va avea loc congresul PNL in care va fi aleasa noua conducere a partidului. Pana in prezent doar Ludovic Orban și-a anunțat public candidatura la șefia PNL, in timp ce premierul Florin Cițu a evitat…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a declarat luni, 17 mai, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, ca organizarea Congresului partidului, in care se vor face alegerile la nivel național, va avea loc doar cand conditiile epidemiologice vor permite. „Am discutat de Congres. Am spus…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat sambata, intr-o conferința de presa, ca „Romania are o oportunitate de dezvoltare extraordinara” și in acest context regreta ca Virgil Popescu, actual ministru al Energiei, nu mai conduce ministerul Economiei.„Virgil Popescu a fost unul dintre cei mai apropiati…

- Romania pierde inca doua locuri in topul țarilor cu producții mari de grau. Daca anul trecut țara noastra se situa pe locul patru, anul acesta Romania ocupa locul șase dupa ce producția de grau a fost in 2020 cu aproape 4 milioane de tone mai mica fața de anul precedent. Romania a ocupat locul VI […]…