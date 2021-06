Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL pentru postul de primar in comuna Zabrani, viceprimarul Danut Codrean, a castigat alegerile locale partiale organizate duminica, conform rezultatelor finale, potrivit agerpres.ro. Presedintele Biroului de Circumscriptie Comunala 74 Zabrani, judecatorul Cosmin Branc, a declarat…

- Candidatii PSD la functia de primar au castigat in orasul Filiasi si comunele Ostroveni si Catane, iar candidatii PNL au obtinut mandate in comunele Sadova si Terpezita, in urma alegerilor locale partiale organizate, duminica, in cele cinci localitati din judetul Dolj, potrivit rezultatelor publicate…

- Candidatii PSD Mihaita Blejan si Camelia Daniela Romcescu au castigat alegerile partiale pentru functia de primar organizate duminica in localitatile Scundu si Slatioara din judetul Valcea, potrivit rezultatelor afisate de Autoritatea Electorala Permanenta. In comuna Scundu, candidatul PSD…

- Liberalul Adrian Ciocan a caștigat alegerile pentru postul de primar in comuna Șinca Noua. El a deținut anterior funcția de viceprimar. Prezența la urne a fost de 83,89%. Dintre cei 1.286 de alegatori și-au exprimat votul 1.091, dintre care 39 au cerut urna mobila, 83 au fost trecuți pe listele suplimentare…

- Presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, duminica, victoria PNL in alegerile partiale de la Vicovu de Sus. “Au si avem un primar liberal. Dupa o lunga perioada pesedista, la Vicovu de Sus a castigat un primar liberal, Vasile Iliut, care va face din Vicovu de Sus ceea ce isi doresc cetatenii…

- Candidatul PNL, Mihai Cristian Lazar, si-a adjudecat functia de primar al orasului Simleu Silvaniei, in urma alegerilor partiale de duminica. In varsta de 27 de ani, Cristian Lazar este de profesie avocat. Potrivit datelor provizorii centralizate de Biroul Electoral de Circumscriptie…

- Daniel Sanziana, candidatul PNL a caștigat alegerile la Meteș – numaratoarea paralela a PNL Candidatul PNL Daniel Sanzaiana a castigat alegerile locale parțiale in comuna Meteș, județul Alba, prin votul exprimat al cetațenilor, devind astfel noul primar. Numaratoare paralela PNL arata ca Daniel Sanzaiana…

- Campania electorala pentru alegerile locale partiale din 27 iunie va incepe sambata si se va incheia pe data de 26 iunie, la ora 7,00, anunta Autoritatea Electorala Permanenta. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de AEP, toate informatiile legate de desfasurarea alegerilor locale partiale pot…