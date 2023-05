Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de dreapta al premierului grec in exercitiu Kyriakos Mitsotsakis se afla in frunte in urma alegerilor legislative desfasurate duminica in Grecia, indica sondaje realizate la iesirea de la urne citate de AFP, potrivit Agerpres.Daca este confirmat, acest rezultat ar putea semnala dificultati…

- Premierul de dreapta la final de mandat, Kyriakos Mitsotakis, pleaca favorit in alegerile legislative de duminica din Grecia, al carui deznodamant l-ar putea determina totusi sa organizeze un nou scrutin in lipsa unei majoritati stabile, relateaza AFP. Principalul sau contracandidat, liderul Syriza,…

- Analiștii și sondajele de opinie sugereaza ca cel mai probabil scenariu in urma scrutinului de duminica este cel al repetarii alegerilor, in luna iulie, atunci cand sistemul electoral va favoriza formarea unui guvern stabil, scriu Reuters, Greek Reporter și Euractiv. Cele mai multe sondaje de opinie…

- Premierul conservator Kyriakos Mitsotakis incearca duminica sa caștige un al doilea mandat la alegerile legislative din Grecia care se anunta foarte stranse și al caror rezultat l-ar putea obliga la un nou scrutin in lipsa unei majoritați stabile. La aproape trei luni de la o vasta mișcare de furie…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anuntat marti seara, trei saptamani dupa o catastrofa feroviara care a condus la numeroase manifestatii impotriva guvernului sau, ca alegerile generale vor avea loc in mai, fara a preciza data exacta, transmite AFP, citat de Agerpres."Pot sa va spun cu siguranta…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anuntat marti seara, trei saptamani dupa o catastrofa feroviara care a condus la numeroase manifestatii impotriva guvernului sau, ca alegerile generale vor avea loc in mai, fara a preciza data exacta, transmite AFP. „Pot sa va spun cu siguranta ca alegerile vor avea…

- Noua Democrație, partidul conservator al premierului grec, Kyriakos Mitsotakis, a pierdut 3 puncte de intenție de vot dupa accidentul de tren in care au murit 57 de persoane, pe 28 februarie. Noua Democrație, aflata la putere din 2019, are acum sprijinul a 29,6% dintre alegatori, fața de 32,5% in…

- Inca un sondaj sociologic arata ca partidul de guvernamant pierde puterea. Potrivit cercetarii IMAS, prezentate astazi, in cazul unor alegeri anticipate, PAS ar obține doar 24,8 la suta din voturi, in timp ce opoziția, reprezentata de BCS și Partidul „ȘOR” ar obține 37,6 la suta.