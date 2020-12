Biroul Electoral Central a inceput centralizarea voturilor pe masura ce acestea au veni de la secțiile de vot. Au fost numarate 87% dintre secțiile de vot pana la ora 1.00 noaptea, in principal secțiile de vot mai mici, din zona rurala, care au fost mai ușor de finalizat. Astfel, dupa numararea voturilor din 87% dintre secțiile de vot, situația este urmatoarea: La Senat: PSD: 30,43%PNL: 25,35%USR Plus: 14,54%AUR: 8,76%UDMR: 6,64%PMP: 4,75%Pro Rom.: 4,26% La Camera Deputaților: PSD: 30,00%PNL: 24,92%USR Plus: 14,09%AUR: 8,69%UDMR: 6,47%PMP: 4,63%Pro Rom.: 4,21% Situația evolueaza incet in favoarea…