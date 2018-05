Stiri pe aceeasi tema

- Conform procesarii voturilor din secțiile de votare din municipiul Chișinau, Ion Ceban și Andrei Nastase se vor confrunta in turul doi. Silvia Radu a acumulat sub 18% din voturi, iar Constantin Codreanu și Valeriu Munteanu au acumulat, fiecare in parte, sub 5%.

- A mai ramas o saptamana pana la alegerile primarului general al Capitalei. In lupta pentru acest post s-au lansat 12 candidați, dintre care vreo cinci (Andrei Nastase, Valeriu Munteanu și Constantin Codreanu, Ion Ceban, poate și Silvia Radu), cred ca ar acumula in primul tur cate 10-15% din voturile…

- (update 11:13) Sondajul realizat de compania Intellect Group o prezinta in lumina pozitiva pe Silvia Radu. Una dintre intrebarile cercetarii suna așa: Cine credeți ca va deveni primar general al municipiului Chișinau? Iar raspunsurile sunt urmatoarele. - Silvia Radu - 41.1%- Ion Ceban - 24.1%- Andrei…

- Președintele Asociației Sociologilor și Demografilor din Moldova, Victor Mocanu, a declarat în cadrul emisiunii „Kilometrul 0", moderata de jurnalistul Vasile Dosca, la Sputnik-Moldova, ca marea batalie la alegerile locale noi în Chișinau se va da între candidatul independent…

- Majoritatea lor cred ca vor invinge, deși cei de dreapta susțin ca sunt deschiși pentru negocieri, iar cei de stanga nici nu vor sa auda de Ceban Cu toate ca opt dintre cei 12 candidați, care pretind la șefia Primariei Chișinau sunt de centru-dreapta, iar ceilalți patru - de stanga, in cadrul campaniei…

- Liderul Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, nu doreste ca Andrei Nastase sa castige cursa pentru Primaria Capitalei, deoarece acesta ar putea negocia de pe pozitii de forta locurile pe lista unui eventual bloc comun la alegerile parlamentare. Opinia a fost exprimata de catre deputatul socialist…

- Cele doua incendii de pe str. Ismail și str. Academiei au fost vineri fotografiate și filmate mai mult decât oricare dintre pretendenții la fotoliul de primar general al capitalei. Din fericire nu au fost înregistrate victime, însa incendiile le-au oferit candidaților la primarie…

- Partidul Politic Platforma și Adevar a anunțat ca Andrei Nastase este candidatul la alegerile locale pentru capitala. Anunțul a fost facut acum câteva minute în cadrul unei conferințe de presa. Liderul PPDA a declarat saptamâna trecuta, în cadrul…