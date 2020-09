Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Național Liberal va domina Consiliul Local Cluj-Napoca, urmând sa faca alianța cu Uniunea Democrata Maghiara din România, cu care va negocia un loc de viceprimar, cel mai probabil tot cu Emese Olah. Al doilea loc de viceprimar îi va reveni, cel mai probabil, actualului…

- Dominic Fritz este noul primar al Timișoarei, dupa ce l-a invins pe Nicolae Robu cu un scor categoric. Biroul Electoral Municipal a facute publice rezultatele finale oficiale pentru Primaria Timișoara.

- UDMR a obtinut 12 din cele 23 de mandate de consilieri din municipiul Satu Mare, avand astfel majoritate simpla in forul decizional, conform rezultatelor finale ale Autoritatii Electorale Permanente. Potrivit sursei citate, din cele noua formatiuni care au depus liste de consilieri, patru…

- Dupa cum deja se știe, Ionel Bogdan este noul președinte al Consiliului Județean Maramureș, in timp ce Catalin Cherecheș a fost reales primar in Baia Mare. La Consiliul Local Baia Mare, PNL a obținut cel mai mare procentaj (25,28), la fel cum s-a intamplat și la Consiliul Județean (31,85%). Vlad HERMAN…

- Candidatul Calin Bibart (PNL) a obtinut 14.613 voturi in cursa pentru Primaria Arad, fiind cu 2.738 de voturi in fata principalului contracandidat, senatorul Adrian Wiener (USR PLUS), in timp ce senatorul PSD Mihai Fifor (Alianta PSLC) a obtinut 7.108 voturi, arata datele finale oferite de Biroul…

- Duminica, 27 septembrie 2020, 36,56%, adica 4313 ocnamureșeni cu drept de vot, și-au exercitat dreptul la urne din cei 11797 votanți inscriși pe listele de vot. Au fost 4210 voturi valabil exprimate și 103 voturi nule. In urma acestor voturi, Silviu Vințeler a caștigat un nou mandat de primar al orașului…

- Dupa numaratoarea oficiala a voturilor, la 182 din 183 de secții de vot, rezultatele sunt urmatoarele:- Emil Boc (PNL) - 74,76% - Emanuel Dumitru Ungureanu (Alianța USR-PLUS) - 8,25%- Botond Csoma (UDMR) - 7,12%- Valentin Claudiu Cuibus (PSD) - 4,58%- Avram Fițiu (PMP) - 1,47%- Dan Cristian Codrean…