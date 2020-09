Dupa cum deja se știe, Ionel Bogdan este noul președinte al Consiliului Județean Maramureș, in timp ce Catalin Cherecheș a fost reales primar in Baia Mare. La Consiliul Local Baia Mare, PNL a obținut cel mai mare procentaj (25,28), la fel cum s-a intamplat și la Consiliul Județean (31,85%). Vlad HERMAN The post Alegeri locale: REZULTATE FINALE la Primaria Baia Mare, Consiliul Local Baia Mare și Consiliul Județean Maramureș appeared first on ZiarMM .