Alegeri locale parţiale/Alegători din 23 de judeţe aşteptaţi duminică la urne In peste 30 de localitati din 23 de judete au loc duminica alegeri locale partiale pentru primari si un consiliu local. In 6 orase si 30 de comune cetatenii cu drept de vot sunt asteptati la urne, fiind organizate 176 de sectii de votare. Procesul de votare va incepe la ora 7,00 si se va incheia la ora 21,00. Campania electorala s-a incheiat sambata, la ora 7,00. Circumscriptiile electorale in care se organizeaza alegeri locale partiale pentru primari sunt: * Alba - comunele Ciuruleasa si Metes * Arad - comuna Zabrani * Arges - comunele Aninoasa si Rociu * Bacau - comuna Tamasi * Brasov - comuna… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

