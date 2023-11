Stiri pe aceeasi tema

- Duminica au loc alegeri locale in Republica Moldova, la care vor fi aleși aproape 900 de primari și peste 11.000 de consilieri locali, potrivit platformei alegeri.md. Cea mai mare miza este in capitala Chișinau, unde se confrunta nu mai puțin de 27 de candidați, inclusiv actualul primar, Ion Ceban,…

- Intr-o mișcare controversata, Guvernul Moldovei a suspendat licența de funcționare a șase posturi de televiziune din Republica Moldova, ridicand ingrijorari cu privire la ingerința in procesul electoral și la restricționarea libertații presei. Aceasta decizie a fost luata la solicitarea Serviciului…

- Agenția de recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) in cadrul Centrul Național Anticorupție a gazduit, saptamina aceasta, Adunarea Generala Anuala a Rețelei Balcanice a agențiilor de administrare a bunurilor infracționale indisponibilizate, un proiect finanțat de Organizația pentru Securitate și…

- Editorial semnat de Ambasadoarea SUA Kathleen KavalecRazboiul brutal al Rusiei impotriva Ucrainei a zdruncinat pacea in Europa, a facut mii de victime și a intrerupt aprovizionarea cu alimente esențiale din Ucraina catre restul lumii. Spre marele sau merit, Romania, in colaborare cu Statele Unite,…

- Șefa statului Maia Sandu, a discutat cu șeful Misiunii de parteneriat a Uniunii Europene in Republica Moldova, Cosmin Dinescu, despre realizarile misiunii in primele 100 de zile de la lansarea acesteia. Astfel, in cadrul intrevederii, președinta Maia Sandu a subliniat ca lansarea Misiunii in Republica…

- Presedintele prin rotatie al OSCE, Bujar Osmani, care este si ministrul de externe al Macedoniei de Nord, a purtat o conversatie telefonica cu seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, in care ”a subliniat necesitatea imediata de a pune capat actualei agresiuni ruse impotriva Ucrainei”, transmite Agerpres…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Forumul Strategic de la Bled, Slovenia, in cadrul caruia a avut mai multe intrevederi cu omologi, miniștri și reprezentanți ai organizațiilor internaționale. Astfel, in cadrul evenimentului, Președinta Sloveniei și gazda evenimentului, Natasa…

- Reteaua de fundatii pentru o „societate deschisa” (Open Society Foundations, OSF), organizatia caritabila infiintata de miliardarul George Soros, intentioneaza sa se retraga sau sa puna punct unei mari parti din munca sa in Uniunea Europeana, pe masura ce isi redirectioneaza atentia spre alte parti…