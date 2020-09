Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a fost primul alegator care a votat la secția amenajata la Colegiul Tehnic Mecanic Grivița. „Am votat cu gandul la toți copiii din București, la toți tinerii, la toți adulții și la bunicii noștri”, a spus ea.

- Nicușor Dan este favorit la toate casele de pariuri online care afișeaza cote pentru poziția cea mai ravnita din administrația orașului București, in timp ce actualul primar, Gabriela Firea, ar ocupa poziția secunda.

- Candidatul susținut de PNL și Alianța USR-PLUS, Nicușor Dan, a transmis, din nou, luni, ca iși dorește trei dezbateri cu actualul primar al Capitalei, Garbiela Firea, care sa aiba loc in sala de consiliu a Primariei, la care sa participe toate televiziunile.

- Canidatul dreptei pentru București, Nicușor Dan, a scris pe contul sau de Facebook ca primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, „ii este frica” sa se confrunte intr-o dezbatere electorala unu la...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, candidat din partea PSD pentru un nou mandat, este de parere ca noul an scolar incepe cu foarte multa ingrijorare si a criticat actualul Guvern ca nu a reusit achizitia de tablete pentru elevi. Firea spune ca la Bucuresti unitatile de invatamant sunt…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marti, ca lucrarile la Pasajul Doamna Ghica progreseaza, "se lucreaza la foc continuu", pentru a respecta termenele asumate si a finaliza lucrarile in aceasta toamna. "Proiectul reprezinta o prioritare pentru noi, analizandu-se zilnic progresul…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca PSD Bucuresti are pregatite candidaturile pentru Primariile sectoarelor 2 si 3, care vor fi validate in Comitetul Executiv (CEx) al partidului. "Joi, probabil, avem un Comitet Executiv National, in care se vor lua mai multe decizii importante la nivelul…

- Filiala PNL Bucuresti lanseaza campania “De ce fuge Firea de bucuresteni?”, prin care colecteaza intrebarile cetatenilor pentru edilul PSD al Capitalei si le transmite catre Primarie. ”PNL Bucuresti devine vocea bucuresteanului ignorat de Gabriela Firea, care doar mimeaza transparenta in comunicare”,…