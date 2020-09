Alegeri locale 2020 Cine este candidatul PNL care a reușit să îl învingă pe baronul PSD Vrancea Marian Oprișan Baronul PSD Marian Oprișan pierde funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea dupa 20 de ani. Cel care a reușit sa îl învinga la alegerile locale de duminica este senatorul liberal Catalin Toma, în vârsta de 43 de ani.

Cine este Catalin Toma



Catalin Dumitru Toma are 43 de ani și este senator PNL din 2016. Este secretar în Comisia pentru Afaceri Europene și membru în Comisia pentru Administratia Publica si Organizarea Teritoriului.

Timp de opt ani (25.06.2008-22.11.2016), el a fost primar al comunei Jariștea, potrivit CV-ului sau de pe

Sursa articol: hotnews.ro

