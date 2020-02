Stiri pe aceeasi tema

- Slovacia organizeaza sambata alegeri parlamentare iar alegatorii se mobilizeaza in speranta reducerii coruptiei, imputata mai ales partidul de guvernare Smer-SD, populist de stanga, un scrutin ce s-ar putea dovedi crucial pentru orientarea tarii, inca traumatizata de asasinarea jurnalistului anticoruptie…

- Mii de persoane au manifestat vineri in Slovacia, cu o saptamana inainte de alegerile generale, pentru a comemora moartea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, a carui asasinare in urma cu doi ani suscitase proteste masive si o criza politica in aceasta tara profund marcata de coruptie, potrivit…

- Mii de slovaci intentioneaza sa demonstreze vineri impotriva coruptiei, la exact doi ani de la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a logodnicei sale, Martina Kusnirova, si cu o saptamana inaintea alegerilor parlamentare din Slovacia, programate pentru 29 februarie, transmit TASR…

- Slovacia, tara care participa la forta NATO care antreneaza efectivele de securitate irakiene pentru a lupta contra gruparii teroriste Stat Islamic (SI), a anuntat marti ca si-a relocat cei sapte soldati in afara Irakului ca urmare a tensiunii actuale din regiune dupa moartea generalului iranian…

- Unul dintre inculpatii in asasinarea jurnalistului de invetigatie Jan Kuciak si a partenerei sale in Slovacia in 2018 a fost condamnat la 15 ani de inchisoare in cadrul unei intelegeri prin care a pledat vinovat, incheiate luni, a anuntat o purtatoare de cuvant a tribunalului care a organizeaza procesul,…

- Procesul impotriva omului de afaceri acuzat de moartea jurnalistului Jan Kuciak va incepe la 13 ianuarie. Tribunalul a decis ca sunt suficiente dovezi pentru a incepe actiunea in justitie impotriva celor patru in legatura cu crima din februarie 2018, care a declansat proteste masive impotriva…