Social-democratii au obtinut o victorie stransa in alegerile legislative din Macedonia de Nord, potrivit Comisiei Electorale, fostul premier Zoran Zaev declarand ca tabara sa a devansat dreapta nationalista cu cel putin trei locuri, relateaza AFP. In absenta unei majoritati absolute, fostul partid de guvernamant va trebui sa se angajeze in negocieri complicate pentru a forma un guvern de coalitie si, in special, sa gaseasca aliati intre partidele reprezentante ale minoritatii albaneze. Foto: (c) Ognen Teofilovski / REUTERS "Calea noastra catre progres a fost confirmata", a declarat Zoran Zaev…