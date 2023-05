Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va confrunta cu cea mai dificila provocare politica de pana acum in alegerile prezidentiale si parlamentare de duminica, opozitia simtind ca are cea mai buna sansa a sa de a pune capat celor doua decenii de cand este la putere si de a-i inversa politicile, relateaza…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan si partidul sau nu stau prea bine in sondaje, inaintea alegerilor parlamentare și prezidențiale care vor avea loc pe 14 mai. Erdogan, care a dominat scena politica din Turcia timp de 20 de ani, se confrunta cu critici pentru modul in care guvernul a abordat consecințele…

- Presedintele rus Vladimir Putin și-a declarat susținerea pentru omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, care se confrunta luna viitoare cu alegeri prezidentiale si parlamentare dificile, salutand un lider cu „obiective ambitioase”, relateaza AFP.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca Israelul a depașit „linia roșie”, dupa ce, cu o seara in urma, poliția israeliana a intrat in moscheea Al-Aqsa din Ierusalim cu scopul de a „dispersa agitatori”, ranind astfel mai multe persoane. „Turcia nu poate sa ramana tacuta in fata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonica cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a informat sambata, 25 martie, Kremlinul, transmite Reuters. In timpul apelului, Erdogan i-a multumit lui Putin pentru „atitudinea pozitiva” fata de prelungirea acordului de export al cerealelor…

- Presedintele rus Vladimir Putin și omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au purtat sambata o convorbire telefonica in care au discutat despre acordul privind exportul de cereale prin Marea Neagra și normalizarea relațiilor dintre Turcia și Siria, a informat sambata Kremlinul.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a semnat vineri decretul de convocare a alegerilor parlamentare si prezidentiale la data de 14 mai, cu o luna inainte de termen, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Fostul deputat Marius Marinescu s-a aflat in fața unui bloc cu bulina de langa Gara de Nord pentru a avertiza asupra pericolului care ii pandește pe locatari„Suntem langa Gara de Nord, la un bloc care este locuit de circa 1000 de suflete, un bloc cu bulina roșie care are 6 scari și 9 etaje, un bloc…