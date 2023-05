Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de duminica, 28 mai 2023, este cea in care candideaza Erdogan contra lui Kilicdaroglu, in turul decisiv al alegerilor prezidențiale din Turcia. Sectiile de votare s=au deschis la ora locala 08:00 (05:00 GMT) si se vor inchide la ora 17:00. La turul al doilea participa doar candidații plasați pe…

- Turcii sunt chemati duminica la urne pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, care ar putea duce la prelungirea domniei presedintelui Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de doua decenii, scrie Reuters. Recep Tayyip Erdogan, in varsta de 69 de ani, s-a clasat pe primul loc in primul…

- Ahmet Yener, presedintele Consiliului Electoral Suprem (YSK) din Turcia, a confirmat oficial luni ca niciun candidat nu a obtinut o majoritate de peste 50 la suta din voturi la alegerile prezidentiale de duminica, astfel ca un al doilea tur de scrutin va fi organizat la 28 mai 2023 intre primii doi…

- ​Turcia se indreapta spre un al doilea tur de scrutin, dupa ce presedintele Tayyip Erdogan l-a depasit pe rivalul sau din opozitie, Kemal Kilicdaroglu, in alegerile de duminica, dar nu a reusit sa obtina o majoritate absoluta, transmite Reuters. Nici Erdogan, nici Kilicdaroglu nu au atins pragul de…

- Cele aproximativ 200.000 de sectii de votare din Turcia s-au inchis duminica la ora locala 17:00 (14:00 GMT) dupa ce au primit fara incidente semnificative, de la ora 08:00, o multime de alegatori, chemati sa-l aleaga pe cel de-al treisprezecelea presedinte al Republicii si sa reinnoiasca parlamentul,…

- Unul dintre cei patru candidați la alegerile prezidențiale din Turcia, Muharrem Ince, și-a anunțat joi retragerea, intr-o mișcare care crește șansele unei victorii a opoziției in primul tur, relateaza France 24, BBC și Reuters.Muharrem Ince, in varsta de 59 de ani, și-a anunțat decizia dupa ce a fost…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad i-a oferit miercuri presedintelui rus Vladimir Putin sprijinul in conflictul din Ucraina, relateaza Reuters. Intr-o intalnire televizata cu Putin la Kremlin, Assad a spus ca Rusia se lupta cu neonazistii si ‘vechii nazisti’ in Ucraina, conform traducerii in rusa.…

- Turcii vor fi chemați sa voteze in cadrul alegerilor prezidențiale și parlamentare la jumatatea lunii mai, cu o luna mai devreme decat programarea inițiala, a anunțat vineri, 10 martie, președintele Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters . „Națiunea noastra va merge la urne pentru a-și alege președintele…