- Presedintele în exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, s-a clasat pe primul loc în turul întâi al alegerile prezidentiale care au avut loc duminica în tara, cu 41,8% din voturi, potrivit unui sondaj Ipsos, scrie Agerpres citând DPA.În turul al doilea,…

- Duminica polonezii sunt chemati din nou la urne pentru alegerile prezidentiale. Se anunta o cursa stransa, cu un impact simbolic major pentru politica nationala si europeana - estimarile recente arata o egalitate de 50% - 50% pentru al doilea tur intre primii clasati. Ei trebuie sa decida daca favoritul…

- Sectiile de votare pentru alegerile prezidentiale din Polonia s-au deschis duminica la ora locala 07:00 (05:00 GMT), polonezii urmand sa il desemneze pe seful statului intr-un scrutin care a fost amanat din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza dpa si AFP. Cu cele mai mari sanse este creditat presedintele…

- Politia a arestat un barbat care a amenintat sa-l atace pe Rafal Trzaskowski, primarul liberal al Varsoviei si candidat al opozitiei la apropiatele alegeri prezidentiale, potrivit dpa, potrivit Agerpres.Barbatul a fost arestat dupa ce a spus ca intentioneaza sa-l ucida pe Trzaskowski, intr-un…