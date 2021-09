Stiri pe aceeasi tema

- Germanii voteaza duminica pentru a decide directia politica a celei mai mari economii europene dupa aproape 16 ani sub conducerea cancelarului Angela Merkel, relateaza DPA. Dupa ascensiunea neasteptata, dar constanta, a Partidului Social Democrat (SPD) in fruntea sondajelor, alegerile sunt cruciale…

- Angela Merkel a lansat sambata un apel pentru a-l vota pe conservatorul Armin Laschet, in numele “viitorului” Germaniei, in ultimul sau miting din ajunul unor alegeri ce vor intoarce pagina celor 16 ani cand ea s-a aflat la putere, relateaza France Presse. “Este vorba despre viitorul vostru, viitorul…

- Cu doua zile înainte de alegeri, Angela Merkel a pledat vineri în favoarea protejatului sau Armin Laschet, garant al „stabilitații”, în timp ce zeci de mii de tineri, conduși de Greta Thunberg, au demonstrat în toata Germania în favoarea „unei schimbari…

- Candidatul social-democrat la succesiunea Angelei Merkel și-a consolidat statutul de favorit. Olaf Scholz s-a impus in ultima dezbatere de duminica in fața celor doi contracandidați principali. Scholz, ministru de finante si vicecancelar social-democrat, a fost desemnat de 42% dintre telespectatori…

- Academicianul austriac Stefan Weber a anuntat ca in urma analizarii unor publicatii scrise de trei candidati, in special candidata Verzilor, Annalena Baerbock, a descoperit zeci de pasaje problematice, a informat agenția DPA, preluata de Agerpres. Principalii trei candidati la functia de cancelar al…

- E o premiera aproape absoluta în istoria televiziunii germane: trei candidați la cancelar concureaza unul cu altul, la televizor. În presa germana a aparut și termenul triel, în loc de duel. Cei trei combatanți în dezbaterea televizata de duminica seara și în cele ce vor…

