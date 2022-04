Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron a obținut, duminica, un nou mandat de președinte al Franței. Macron s-a clasat, conform primelor exit-poll-uri anunțate dupa incheierea votului in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, in fața contracandidatei Marine Le Pen, cu 58% din sufragii. Primele rezultate exit-poll…

- Francezii se prezinta duminica la urne pentru a-și alege președintele pentru urmatorii cinci ani. Ei au de ales intre doua viziuni foarte diferite pentru țara lor. Președintele centrist Emmanuel Macron incearca sa respinga o provocare din partea adversarei de extrema dreapta, Marine Le Pen. Emmanuel…

- Presedintele in functie al Frantei, Emmanuel Macron, are un usor avantaj in sondajele de opinie inaintea turului secund al scrutinului prezidential, dar diferenta nu este suficienta pentru a-i garanta o victorie. Macron i-a avertizat pe cetatenii francezi ca vor fi perioade „dificile” daca Marine Le…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, o indeamna joi, intr-un interviu acordat postului francez BFMTV, pe candidata la presedintie, Marine Le Pen, conducatoarea extremei drepte, acuzata de o apropiere fata de Rusia, sa recunoasca faptul ca s-a inselat si si-a exprimat speranta ”sa nu-si piarda”…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale, obtinand un procentaj de 27,85%, in urma sa aflandu-se candidata de extrema dreapta Marine Le Pen, cu 23,15%. Cei doi se vor intalni in turul al doilea, potrivit rezultatelor finale transmise luni de Ministerul de…

- Presedintele in functie, centristul Emmanuel Macron, s-a plasat pe primul loc in turul intai al alegerilor prezidentiale de duminica din Franta, obtinand 27,85% din voturi si devansand-o pe Marine Le Pen (23,15%), candidata de extrema-dreapta cu care se va intalni in turul al doilea, conform rezultatelor…

- Emmanuel Macron și Marine Le Pen intra in turul al doilea al alegerilor prezidențiale, așa cum s-a intamplat și in 2017. Diferența dintre cei doi este peste 4 procente in favoarea actualului președinte, conform primelor estimari.

- Presedintele in functie, Emmanuel Macron, si candidata de extrema dreapta Marine Le Pen s au calificat in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Franta.Al doilea tur de scrutin va avea loc pe 24 aprilie, conform primelor estimari ale sondajului Ifop la iesirea de la urne, transmite Reuters,…