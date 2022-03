Stiri pe aceeasi tema

- Alec Baldwin, in varsta de 63 de ani, si sotia Hilaria, in varsta de 38 de ani, dezvaluie ca asteapta al saptelea copil, o „surpriza" la cinci luni dupa accidentul tragic de pe platourile de filmare ale peliculei "Rust". „Copilul care va veni pe lume este un punct foarte luminos in viata noastra", a…

- Intalnirea cu Ronaldo i-a schimbat viata actualei iubite a superstarului portughez. Georgina Rodriguez lucra ca asistent de vanzari intr-un magazin de lux atunci cand l-a vazut pentru prima data fata in fata pe Cristiano Ronaldo. Acum, are peste 20 de milioane de urmaritori pe Instagram si a semnat…

- Oana și Viorel Lis au planuri mari pentru Noul An, iar soția fostului edil al Capitalei susține ca il va face anul acesta tatic, fiind pregatita sa adopte un copil. Vedeta a marturisit ca a pus la punct toate formalitațile, iar acum așteapta un raspuns de la Centrul de Adopție ca sa-și poata lua micuțul…