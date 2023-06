Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Ioan „did it like Jackson” pentru prima oara in 2018, cand a uimit publicul cu prestația sa și a caștigat concursul de talente Vocea Romaniei. Artistul a cucerit publicul instant cu vocea sa incredibila, iar prima sa apariție in concurs, cover-ul piesei Earth Song de la Michael Jackson, a cumulat…

- Liviu Teodorescu și Connect-R dau startul verii cu noua lor colaborare – „Trag la tine”, piesa care reprezinta o combinație inovatoare intre stilurile muzicale ale celor doi artiști, oferind publicului o experiența muzicala captivanta și memorabila. Melodia imbina elemente de pop și rap, cu un sound…

- Eugenia a ajuns cunoscuta datorita stilului proaspat prin care imbina folclorul cu muzica pop, iar noua piesa este plina de energia buna cu care artista ne-a obișnuit deja. Melodia aduce laolalta influențe din folclorul romanesc și cel machidonesc, imbinandu-se armonios intr-un sound pop. „Am primit…

- La 40 de ani de la premiera piesei „Nu m-am gandit la desparțire”, de la Festivalul Mamaia, hitul se intoarce intr-o varianta fresh și actuala, dar cu același vibe, in interpretarea Andrei și a lui Andrei Banuța. Single-ul este o coproducție Andra Records și Global Records, pastreaza refrenul și parte…

- Un talent pe gustul tuturor, Rafoo este un artist hip-hop din Oradea ce tocmai și-a lansat albumul de debut numit “foo” in colaborare cu Seek Music și Def Jam Recordings Romania sub atenta indrumare a lui Lu-K Beats. “Albumul asta reprezinta evoluția mea in ultimii doi ani. Am reușit sa incapsulez in…

- Cand vine vorba de stilul Gangsta House, nu exista nimeni precum Ilkay Sencan. Cu fiecare noua lansare, DJ-ul și producatorul din Istanbul se dovedește a fi cel mai tare exportator de muzica din Turcia, stabilind tendințe in genul sau muzical. Aproape patru milioane de ascultatori doar pe Spotify, mai…

- Delia, artista cameleonica, fresh, cu personalitate nonconformista, iși surprinde fanii cu lansarea videoclipului pentru ”Lololo”, piesa care este considerata de o parte dintre fanii artistei, ”hitul verii”. Piesa a fost compusa de Ion Vlad, Alex Cotoi, Delia Munteanu, versuri Ion Vlad, iar producția…

- Maidan este primul producer de trap din Romania și este prezent in hip-hop-ul romanesc de peste 20 de ani. Cel mai important skill al lui este flerul de a intui artiștii tineri cu cel mai mare potențial. In decursul celor doua decenii de produs muzica, Maidan a fost printre primii producatori care le-a…