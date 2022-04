Alde Pristanda l-au amendat pe Caragiale!

Daca ne-ar fi, la propriu – caci, altminteri, in mod cert ne e – contemporan Caragiale, multe și mari opere ar mai ieși din condeiul lui! Marfa, garla, in ziua de azi! De la Cațavencii și Tipateștii din politica, la Ghiții de la poliție! Teatrul Aualeu din Timișoara, seara, pe 1 aprilie, dupa doi ani de restricții, juca la Scarț Loc Lejer, un loc ușor atipic fața de o sala clasica de teatru, O noapte furtunoasa. Actorii in forma, lumea incantata, aplauzele pe banda rulanta. In plus, in sfarșit, libertate de interacțiune intre actori și spectatori. Numai mort și ingropat sa fii, ca sa nu razi și…