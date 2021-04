Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialist al premierului Edi Rama a castigat alegerile parlamentare desfasurate duminica in Albania, cu 49% dintre voturile exprimate, a anuntat marti Comisia electorala, dupa numararea a 94% din buletinele de vot, transmite dpa. Socialistii sunt creditati cu 94 de mandate din totalul…

- Partidul Socialist albanez, aflat la putere, se indreapta catre o victorie in alegerile generale desfasurate duminica si premierul Edi Rama catre al treilea mandat, potrivit unui sondaj la iesirea de la urne, informeaza Reuters. Socialistii lui Rama au in acest sondaj 46,9% din voturi, ceea ce le-ar…

- „Cine imparte, parte iși face”, zice o veche vorba romaneasca. Mai mulți foști senatori și deputați care, la alegerile de anul trecut, nu au mai prins inca un mandat, s-au transformat peste noapte in funcționari, tocmai la Parlament. Evident ca, pentru noile posturi, niciunul nu a dat concurs. Unii…

- Partidul de centru-dreapta GERB, condus de premierul Boiko Borisov, a castigat alegerile legislative de duminica din Bulgaria, dar nu a obtinut o majoritate absoluta, releva rezultatele partiale publicate luni, potrivit DPA. Dupa numararea a 42% dintre buletinele de vot, Comisia Electorala Centrala…

- Campania electorala pentru scrutinul din Adunarea Populara a Gagauziei a fost suspendata de la 1 aprilie pana la 30 mai 2021. Decizia a fost luata de Comisia pentru Situații de Urgența din Gagauzia in legatura cu introducerea starii de urgența in Republica Moldova timp de 60 de zile.

- Peste un an de la introducerea masurilor dure in toata țara in Moldova a fost instituita din nou stare de urgența. Ce-i drept, nu se cunoaște deocamdata ce fel de restricții anume ii așteapta pe cetațeni - decizii in acest sens abia urmeaza sa fie luate de catre Comisia pentru Situații Excepționale.…

- Albania a receptionat joi primul lot de vaccinuri anti-COVID-19 din China, transmite dpa, potrivit AGERPRES. Prim-ministrul albanez Edi Rama a insotit pana la Tirana transportul de 192.000 de doze de vaccin produs de compania chineza Sinovac, a relatat presa locala. Rama a receptionat…