Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai retrase țari din Europa devine centrul major al unui conflict. Rusia vizeaza teritoriul mic, dar strategic al Moldovei drept urmatorul sau mare front in razboiul cu Ucraina. In timp ce Washingtonul iși concentreaza atenția asupra luptelor din estul Ucrainei, s-ar putea ca președintele…

- Viitorul razboiului dintre Rusia și Ucraina nu se stabileste doar pe campul de lupta. Exista și o amenințare ingropata in birouri, mai precis in cele ale Kremlinului. Cel puțin așa susține președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a asigurat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, va ajunge sa…

- Dasa Navalniia, fiica liderului opoziției din Rusia, Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a transmis vineri un mesaj pentru președintele Rusiei, Vladimir Putin, in cadrul unei emisiuni CNN moderata de Erin Burnett, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Guvernul australian a anuntat, vineri, ca va trimite mai multe drone Ucrainei, pentru a sprijini lupta acesteia impotriva Rusiei, la implinirea unui an de la invazie, si a impus noi sanctiuni financiare ce vizeaza 99 de indivizi si 40 de entitati din Rusia, anunța Rador. Fii la curent cu…

- Președintele american Joe Biden a declarat marți dupa-amiaza, intr-un discurs la Castelul Regal din Varsovia (Polonia), dupa vizita efectuata la Kiev, la aproape un an de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, ca Vladimir Putin a crezut ca statele occidentale nu vor interveni, insa s-a petrecut opusul,…

- Președintele american Joe Biden a declarat luni ca va vizita Polonia, dar nu știe cand, dupa ce mai multe rapoarte sugereaza ca are in vedere o calatorie in Europa pentru a coincide cu aniversarea, pe 24 februarie, a invadarii Ucrainei de catre Rusia, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai…

- Polonia este gata sa transfere Ucrainei avioanele sale de vanatoare F-16 numai "in deplina coordonare" cu țarile membre NATO, a declarat primul ministru polonez, Mateusz Morawiecki, transmite KOMMERSANT, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Razboiul pe care Vladimir Putin a crezut ca il va caștiga in cateva zile continua sa faca ravagii dupa aproape un an, ambele parți cautand cu disperare mai multe echipamente, soldați și sprijin internațional. Dar se pare ca Rusia ar putea primi in curand o lovitura de knock-out - din partea prietenilor…