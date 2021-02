Stiri pe aceeasi tema

- Peter-Janos Makkai a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata vineri in Monitorul Oficial. Tot vineri, seful Executivului a decis eliberarea din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii…

- Acestea ar putea fi ultimele zile in funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii, pentru albaiulianul Alin Ignat. In urma negocierilor la nivelul alianței de guvernare, funcția deținuta de Ignat va reveni unei alte formațiuni politice. In schimb, Alin Ignat nu va ramane fara un post la București,…

- Premierul Florin Cațu a eliberat-o astazi din funcție pe Simona Bratulescu. In ianuarie, anul trecut, argeșeanca fusese numita de fostul prim ministru, Ludovic Orban, secretar de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Simona Bratulescu a fost vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș din partea…

- Se pare ca albaiulianul Alin Ignat iși va pastra funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și in executivul Florin Cițu, dupa ce a deținut acest post de aproape un an și in Guvernul condus de Ludovic Orban. „A fost un an cat un mandat intreg de 4 ani.... Articolul Alin Ignat iși pastreaza funcția…

- Albaiulianul Alin Ignat se pare ca este primul liberal din Alba care va avea o funcție in guvernul Florin Cițu. Numit secretar de stat in Ministerul Muncii in Guvernul Orban, Ignat a anunțat ca va continua sa lucreze și in actualul Executiv. ”Am avut onoarea sa fiu zi de zi la treaba, alaturi de colegii…

- Raluca Turcan, propunerea PNL la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, este singura femeie din Guvernul Cițu. „Numai mie mi se pare ca e jenant sa dai unei femei postul alteia (Violeta Alexandru), de parca ar fi vorba de osul rezervat ciinelui la o masa altfel pentru oameni?”, se intreaba politologul…

- Gheorghe Pecingina a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice, printr-o decizie a prim-ministrului interimar, Nicolae Ciuca, publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Totodata, premierul interimar a decis eliberarea din functie, la cerere,…